Países da UE concordam em limitar o preço do petróleo russo a US$ 60 por barril

MOSCOU, 1º de dezembro (Sputnik/Prime) - Os países da UE chegaram a um acordo preliminar sobre um teto de preço para o petróleo da Rússia em US$ 60 por barril, e aguardam o consentimento da Polônia, que anteriormente defendia um nível mais baixo, até as 15:00 GMT, informou a Reuters citando um diplomata europeu.



Além disso, os países europeus estudam a possibilidade de revisar o teto do preço do petróleo no futuro, desde que esse nível seja pelo menos 5% abaixo dos preços de mercado.



Como a Bloomberg informou por sua vez, a avaliação e revisão do preço máximo do petróleo russo pode ocorrer a cada dois meses, a partir de janeiro de 2023.

