Países da União Europeia dão aval a sanções contra a Rússia

As sanções atingem 27 indivíduos e entidades dos setores político, militar, empresarial e da mídia, além dos parlamentares

247 - Os embaixadores dos Estados-membros junto à União Europeia (UE) deram nesta terça-feira (22) o aval final à lista de sanções europeias à Rússia, após o reconhecimento pela Rússia das repúblicas de Donetsk e Lugansk.

"Há acordo do Comitê de Representantes Permanentes dos Governos dos Estados-Membros da União Europeia sobre as propostas legais de sanções apresentadas pelo Alto Representante e pela Comissão Europeia”, informou a presidência francesa do Conselho da UE, numa publicação na rede social Twitter.

“As sanções têm aplicação imediata após a publicação no Jornal Oficial da UE”, conclui a presidência francesa do Conselho.

Horas antes, o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, anunciou a aprovação, por unanimidade entre os 27 Estados-membros, de um pacote de sanções à Rússia, visando “atingir, e muito” as autoridades russas.

Concretamente, as sanções abrangem 27 indivíduos e entidades dos setores político, militar, empresarial e da mídia, além de cerca de 350 membros da câmara baixa do parlamento russo (Duma).

No que se refere às sanções financeiras, preveem-se restrições às relações econômicas da UE com as regiões de Donetsk e Lugansk, bem como limites à capacidade de o Estado russo aceder aos mercados de capitais e financeiros da UE, especificou Josep Borrell.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudou o pacote de sanções contra a Rússia adotado pelos 27 membros do bloco, prometendo que a UE vai “tornar tão difícil quanto possível para o Kremlin a prossecução das suas políticas agressivas”.

Numa declaração em Bruxelas, Ursula von der Leyen advertiu que “se a Rússia continuar a agravar esta crise que criou”, a UE está pronta a tomar rapidamente “novas medidas em resposta”, informa a agência Lusa.