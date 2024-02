Apoie o 247

TASS - Representantes dos países membros do Brics prometeram apoio aos planos da Rússia como presidente do grupo, disse o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Ryabkov, em uma coletiva de imprensa após a primeira reunião dos sherpas e sub-sherpas do Brics sob a presidência da Rússia.

Segundo o vice-ministro, foram realizadas dez sessões de trabalho nos últimos três dias, durante as quais representantes de ministérios e agências russas, empresas e círculos acadêmicos apresentaram briefings detalhados sobre as principais áreas de cooperação no Brics e iniciativas da presidência russa do Btics. "Apreciamos muito que os nossos parceiros tenham garantido o seu apoio aos nossos planos de presidência e a sua disponibilidade para um vigoroso trabalho conjunto este ano", disse o vice-ministro.

Ryabkov acrescentou que foram realizadas discussões frutíferas e construtivas sobre uma série de tópicos dentro das "três cestas" de cooperação no Brics: política e segurança, economia e finanças, e laços humanitários.

"Discutimos questões prementes nas áreas de comércio e investimento, transporte e logística, energia, tecnologia, inovação e desenvolvimento sustentável. Trocamos pontos de vista sobre o fortalecimento da cooperação em educação, saúde e esportes, e reafirmamos o foco na manutenção e aprofundamento de negócios e das relações", acrescentou.

