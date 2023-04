Países do G7 defendem a criação de parâmetros para criação de governança global da IA

Os ministros de tecnologia e transição digital do G7 enfatizaram a importância do diálogo internacional sobre governança de IA edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Os ministros de tecnologia e transição digital do G7 enfatizaram a importância do diálogo internacional sobre governança de IA e interoperabilidade entre estruturas de regulamentação da ferramenta de diferentes países em uma reunião de dois dias no Japão, de acordo com sua declaração conjunta.

"Enfatizamos a importância das discussões internacionais sobre governança de inteligência artificial [IA] e interoperabilidade entre estruturas de governança de IA, embora reconheçamos que abordagens semelhantes e instrumentos políticos para alcançar a visão comum e o objetivo de IA confiável podem variar entre os membros do G7", disse o comunicado, acrescentando que estruturas regulatórias e não regulatórias, padrões técnicos e técnicas de garantia podem "promover confiabilidade".

O documento também afirma que o grupo G7 (grupo composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido) apoia a adoção de padrões técnicos internacionais para uma IA confiável. Os ministros apontaram a necessidade de desenvolver políticas para mitigar o impacto negativo da IA na sociedade, inclusive nas esferas de proteção dos direitos de propriedade intelectual e combate à desinformação.

"Dado que as tecnologias generativas de IA são cada vez mais proeminentes em todos os países e setores, reconhecemos a necessidade de fazer um balanço no curto prazo das oportunidades e desafios dessas tecnologias e continuar promovendo segurança e confiança à medida que essas tecnologias se desenvolvem", diz o comunicado.

Eles também concordaram com cinco princípios que sustentam a governança da IA, ou seja, o Estado de Direito, o devido processo legal, a democracia e o respeito pelos direitos humanos enquanto nos aproveitamos das oportunidades de inovação.

O país anfitrião foi representado pelo ministro japonês de Assuntos Digitais, Taro Kono, ministro de Assuntos Internos e Comunicações, Takeaki Matsumoto, e ministro da Economia, Comércio e Indústria, Yasutoshi Nishimura. Além de seus homólogos do G7, autoridades indianas, indonésias e ucranianas participaram da reunião de ministros na cidade de Takasaki, na prefeitura de Gunma.

O Japão detém a presidência rotativa do G7 em 2023 e vai sediar a cúpula do grupo em Hiroshima, de 19 a 21 de maio.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.