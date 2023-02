Países europeus devem acatar sugestão de Lula e propor "suspensão de hostilidades" em resolução sobre guerra na Ucrânia

Apoie o 247

247 - "Governos europeus que estão propondo na ONU a aprovação de uma nova resolução condenando a invasão da Ucrânia pela Rússia aceitaram incorporar no documento as sugestões feitas pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva", informa Jamil Chade, do UOL, nesta terça-feira (21).

Até o momento, várias resoluções sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia foram aprovadas, mas todas tratavam apenas de condenar os russos e exigir a retirada de suas tropas do território ucraniano. A sugestão do governo Lula foi de dar espaço na resolução para falar da "suspensão de hostilidades".

Não se sabe se, com a inclusão do trecho na resolução, o Brasil votará a favor, já que isto poderia comprometer a capacidade do país de atuar como um mediador do conflito.

A expectativa é de que, se votar favorável à resolução, o Brasil pedirá a palavra para explicar sua posição e reafirmar que não tomará parte no conflito.

