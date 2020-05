Países europeus testam novas fases de saída gradual da quarentena

RFI - Há quase dois meses a liberdade de movimento para milhões de europeus se traduz em idas às farmácias e supermercados, além de eventuais práticas esportivas. A partir desta segunda-feira (11), esta “liberdade” vai ganhar novos ares em vários países da União Europeia. Enquanto uns saem do confinamento pela primeira vez, como a França, outros entram em mais uma etapa da suspensão gradual da quarentena, como a Bélgica. Como isso vai acontecer na prática?



Com a diminuição de novos casos de infectados pela covid-19 e queda no número de mortos, alguns países europeus estão colocando em prática seus planos para uma retomada prudente das atividades. O processo de suspensão da quarentena em fases é bastante delicado e o ritmo de reabertura é definido por cada governo.

No mês passado, a União Europeia orientou seus países membros a tomarem decisões coordenadas e levarem em consideração a evolução da transmissão, além da capacidade do sistema de saúde e a garantia de que equipes de médicos e enfermeiros estivessem disponíveis para atender as novas internações. Cada etapa de reabertura vai depender da evolução da epidemia da covid-19.

Quanto aos cidadãos do bloco, muitos ainda estão divididos sobre as estratégias e as fases programadas pelos governos para o relaxamento das regras de confinamento.

França sai do confinamento pela primeira vez

Após vários países europeus, chegou a vez da França entrar em sua primeira fase de flexibilização do confinamento, apesar da propagação do vírus ainda ser considerada forte em quatro regiões do território francês, como em Paris e arredores. A medida faz parte do calendário para a suspensão gradual da quarentena no país, anunciado na semana passada pelo primeiro-ministro francês Édouard Philippe.

Após quase dois meses de isolamento, a França retoma a vida lentamente nas regiões onde a epidemia está controlada. A partir desta segunda-feira, as escolas para alunos até 11 anos serão reabertas sem obrigatoriedade de presença e com classes limitadas entre 10 a 15 alunos. Todo comércio vai reabrir suas portas, com exceção dos cafés, bares e restaurantes.

O acesso ao transporte público nas horas de pico só será permitido por motivos profissionais ou de força maior por quem tiver uma justificativa. O país pretende realizar 700 mil testes por dia e controlar os movimentos dos contaminados e das pessoas que tiveram contato com eles.

Reabertura integral do comércio e permissão de visitas na Bélgica

A Bélgica está confinada desde meados de março, mas a partir de agora a visita de parentes e amigos está parcialmente liberada. O número de visitantes, no entanto, está restrito a quatro pessoas. Os convidados devem ser sempre os mesmos a fim de limitar os contatos evitando assim a propagação do vírus. Esta nova regra vai possibilitar um início, ainda que tímido, da vida social no país.

Segundo o virologista e conselheiro do governo belga, Marc Van Rast, se as medidas não forem respeitadas, uma segunda onda do coronavírus vai obrigar um novo período de confinamento no país.

Outra medida autorizada é a reabertura de todas as lojas não-essenciais. Será permitido apenas um cliente para cada dez metros quadrados e por no máximo meia hora. O uso de máscara será obrigatório nos transportes públicos e aeroportos, assim como por todos alunos no retorno às aulas, a partir de 18 de maio.

Extensão da quarentena para os britânicos

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou neste domingo (10) o prolongamento do confinamento no Reino Unido pelo menos até 1º de Junho, data em que espera poder reabrir as escolas primárias, creches e lojas. O Reino Unido foi o último país a impor quarentena na Europa e tem quase 32 mil mortos pela Covid-19, a maior taxa de mortalidade do continente superando até a Itália.

Em seu discurso televisionado, o premiê britânico, ele mesmo vítima da doença, recomendou o respeito às normas de higiene e distanciamento social, sob pena de multas, que variam de £ 100 a £ 3.200 (de cerca de R$ 700 a R$ 22.500). Johnson afirmou que quem não pode trabalhar de casa deve retomar suas atividades. O líder conservador liberou exercícios físicos ao ar livre e banhos de sol nos parques. Para as pessoas que não moram debaixo do mesmo teto, uma distância de dois metros deve ser respeitada nas ruas.

A partir de julho, restaurantes que funcionam ao ar livre poderão ser reabertos. O Reino Unido, que deixou a União Europeia em 31 de janeiro deste ano, classificou o surto no país como “estado de calamidade nível 4” em uma escala de 5 .

Retomada no resto da Europa

Ainda esta semana, outros países do bloco europeu vão permitir novas etapas para a saída da quarentena. A Holanda reabre parcialmente as escolas; cabeleireiros, livrarias e consultórios de terapia podem voltar a funcionar.

O governo espanhol deu sinal verde para que as pessoas possam encontrar parentes e amigos, desde que o número não exceda dez indivíduos. Áreas ao ar livre de bares e restaurantes podem abrir com capacidade limitada. Na Espanha e Itália, as escolas só reabrem em setembro.

Na Alemanha, o primeiro país europeu a relaxar a quarentena, as crianças estão voltando aos poucos para as escolas e o comércio está funcionando. Na Dinamarca, os shoppings vão reabrir nesta segunda-feira e a Finlândia, que não impôs confinamento, reabre as escolas a partir do dia 14 de Maio.

A Grécia vai autorizar a abertura das lojas e permitiu o acesso às praias perto de Atenas. Na República Tcheca, shoppings, restaurantes ao ar livre e museus vão reabrir. Eventos culturais e esportivos com até 100 pessoas poderão ser realizados no país.Com uma liderança apropriada, o Brasil claramente teria a capacidade de salvaguardar a saúde das pessoas, mas agora é uma área de alta incidência na América Latina. Isso não protege a economia - pelo contrário”, afirma ele.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.