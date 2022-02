Países membros do Quad se reúnem na Austrália para discutir desafios

Apoie o 247

Sputnik - O quarto encontro ministerial do Diálogo de Segurança Quadrilateral, o chamado grupo Quad, que reúne Austrália, Índia, Japão e Estados Unidos, realiza-se nesta sexta-feira (11), em Melbourne, Austrália.

O evento reunirá os chanceleres dos quatro países . Os ministros do grupo se comprometem a trabalhar em ajuda humanitária, terrorismo, segurança cibernética e marítima e os desafios de cadeias de suprimentos globais.

Apesar de estar fora do âmbito do grupo, a crise entre o Ocidente e a Rússia devido à Ucrânia também está na agenda. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, qualificou as ações de Moscou como desafio à ordem internacional, ordem que, segundo ele, o Quad trabalha para preservar. “Isso inclui a defesa dos direitos de todos os países de escolher seu próprio caminho, livre de coerção, e o direito de sua soberania e integridade territorial serem respeitadas, seja aqui no Indo-Pacífico, na Europa, ou em qualquer outro lugar do mundo", disse durante a abertura da reunião.

A China, como grande país da região, criticou anteriormente o Quad como uma construção da Guerra Fria e "uma clique que visa atingir outros países".

