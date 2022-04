Países ocidentais preparam protestos diplomáticos contra a Rússia no G20

Apoie o 247

247, com Reuters - As nações ocidentais estão se preparando para se retirar de forma coordenada, além de diferentes protestos diplomáticos, na assembleia de ministros das Finanças do G20, na quarta-feira em Washington, segundo seus oficiais. Os protestos seriam uma forma de denunciar a guerra na Ucrânia.

Enquanto alguns nas capitais ocidentais argumentam que as ações da Rússia deveriam implicar sua exclusão total das conferências internacionais, essa não é uma visão compartilhada por outros dentro do Grupo das 20 grandes economias, incluindo a China.

Moscou confirmou na terça-feira que o ministro das Finanças, Anton Siluanov, lideraria a delegação da Rússia nas negociações, independentemente dos repetidos protestos de diplomatas ocidentais.

“Durante e após a reunião, podemos ter certeza de enviar uma mensagem poderosa e não estaremos sozinhos nisso”, disse uma fonte das autoridades alemãs.



