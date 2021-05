'Palavras não descrevem os horrores que nosso povo está sofrendo', diz chanceler palestino

Neste domingo (16), o ministro das Relações Exteriores da Palestina, Riyad al-Maliki, disse que as famílias palestinas estão enfrentando horrores indescritíveis enquanto os combates na Faixa de Gaza continuam edit

As declarações ocorreram durante o discurso do chanceler em reunião de emergência do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) abordando a recente escaladas das tensões entre Israel e Palestina.

"Não há palavras que possam descrever os horrores que nosso povo está sofrendo", disse al-Maliki.

De acordo com o diplomata, os foguetes que Israel disparou contra instalações suspeitas do Hamas desde o início da escalada em 10 de maio já mataram quase 200 palestinos, um terço dos quais são crianças e mulheres. Do lado israelense ocorreram dez fatalidades.

"Israel não é apenas uma potência ocupante. Israel é uma potência nuclear. Tem um arsenal militar, o Domo de Ferro [sistema de defesa antimísseis], abrigos, enquanto nosso povo em Gaza está sitiado, preso sem nenhuma promessa de ir para um local seguro", apontou o ministro.

O consenso internacional para o conflito de décadas está sendo destruído atualmente, segundo acrescentou Al-Maliki, apontando ainda que Israel preferia a alternativa do apartheid a um acordo pacífico.

A escalada entre os dois países começou na noite de 10 de maio. Até este domingo (16), mais de 3.000 foguetes foram lançados contra o território israelense, partindo da Faixa de Gaza. Já Israel afirma ter atingido mais de 1.500 alvos do Hamas.

