Palestina exige investigação internacional sobre crimes israelenses

247 - O Ministério das Relações Exteriores da Palestina pediu na qinta-feira (1) a criação de uma equipe internacional para investigar no terreno os massacres de tropas israelenses na Faixa de Gaza, informa a Prensa Latina.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros e dos Imigrantes afirmou num comunicado que o grupo deveria visitar o enclave costeiro para verificar as dimensões do genocídio contra o povo palestino.

Além disso, expressou, deverá analisar a questão dos desaparecidos e dos detidos pelos militares israelenses. A descoberta da vala comum, onde 30 pessoas foram enterradas com os olhos vendados e as mãos amarradas, é uma prova clara de que foram executadas, sublinhou.

O ministério destacou que esta constatação reflete a magnitude da tragédia a que estão expostos os civis naquele território, onde vivem cerca de 2,3 milhões de pessoas.

A este respeito, condenou “massacres e execuções massivas, incluindo de detidos, em violação flagrante de todas as normas e leis internacionais”.

Segundo dados oficiais, desde o início do novo ciclo de violência, em 7 de outubro, mais de 26 mil palestinos perderam a vida na Faixa e outros 65 mil ficaram feridos.

