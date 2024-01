Palestino diz que soldados israelenses o usaram como escudo humano na Cisjordânia

"Ele me disse que me usaria como escudo humano. 'Você vai andar na minha frente'. Foi isso que aconteceu", relata Baha Abu Ras edit

Reuters - O proprietário palestino de uma loja disse que soldados israelenses o usaram como escudo humano para se protegerem durante um ataque à cidade de Dura, na Cisjordânia ocupada.

Imagens de celular mostraram Baha Abu Ras sendo conduzido por uma rua por um soldado que o guiava por trás com uma das mãos e mantinha um rifle apoiado em seu ombro com a outra. Dois soldados israelenses avançavam cuidadosamente atrás deles, com seus rifles levantados.

Abu Ras disse que foi levado de sua loja de celulares na segunda-feira em Dura, perto da cidade de Hebron, depois que soldados israelenses revistaram o local durante uma operação em que autoridades palestinas disseram que dois palestinos foram mortos a tiros.

"Ele (o primeiro soldado) me disse que me usaria como escudo humano, que os jovens não deveriam atirar pedras", afirmou Abu Ras à Reuters. "'Você vai andar na minha frente'. Foi isso que aconteceu e ele me levou em direção ao centro da cidade."

Questionadas sobre o incidente, as Forças Armadas israelenses não fizeram comentários imediatos. Em uma declaração anterior, disseram que as tropas em Dura haviam usado fogo real para dispersar cerca de 100 pessoas que atiravam pedras e bombas contra eles.

Israel tem realizado repetidas incursões em cidades da Cisjordânia desde que homens armados do grupo militante palestino Hamas, da Faixa de Gaza, entraram no sul de Israel em 7 de outubro, desencadeando a guerra Israel-Hamas em Gaza.

O uso de escudos humanos é amplamente condenado pelas leis internacionais. Israel acusa o Hamas de usar civis como escudos humanos em Gaza, alegação que o grupo militante negou.

