Palestino escala parede de hospital para visitar mãe com covid-19 e comove o mundo

Um palestino escalou a parede de um hospital para poder ver sua mãe internada com o coronavírus. As imagens de Jihad Al-Suwaiti sentado na beira de uma janela viralizaram imediatamente e a história ganhou o mundo

247 - A história de um homem palestino que passou dias escalando a parede de um hospital comoveu o mundo. Para acompanhar a mãe internada com coronavírus, Jihad Al-Suwaiti correu o risco de sofrer uma queda perigosa, mas enfrentou o desafio e chegou à janela do quarto de sua mãe.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “devido ao risco de contaminação, Jihad Al-Suwaiti, 30, ficou impossibilitado de visitar a mãe, Rasmi Suwaiti, 73, no Hospital de Hebron, na Cisjordânia. Ela tem leucemia e recebeu diagnóstico de Covid-19.”

A matéria ainda explica que “para resolver a situação, Al-Suwaiti passou a escalar a fachada do hospital e, assim, visitar a mãe por meio da janela do segundo andar.”

Imagens do canal AJ+, da rede Al Jazeera, mostram o palestino escalando as paredes, sentando na beira da janela e observando o interior do hospital. Segundo o veículo, Rasmi não resistiu e morreu.

