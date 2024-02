Apoie o 247

247 - A escalada do massacre do povo palestino e os bloquios impostos à entrada de ajuda humanitária feito pelas trpsas israelenses tem levado os pllestnos da região de gaza a comerem até cavalos para não morrer de fome. “Não tive outra opção e matei os cavalos para alimentar as crianças”, disse o agricultor palestino Abu Gibril, de 60 anos, à AFP, refugiado no campo de deslocados de Jabaliya, no norte da Faixa de Gaza.

De acordo com a reportagem, Gibril teve a sua casa e campos em Beit Hanun destruídos pelos ataques israelenses que forçaram sua família a se refugiar em Jabaliya, a vários quilômetros de distância. Agora ele vive em uma tenda ao lado de uma escola anteriormente administrada pela ONU.

Após abater os dois cavalos, “colocou arroz, por falta de vegetais, e distribuiu entre sua família e alguns vizinhos. Várias dezenas de pessoas conseguiram comer, mas ele não disse a eles que era carne de cavalo”.

Segundo a Organização as nações Unidas (ONU), 2,2 milhões de pessoas, a maioria da população do enclave palestino, enfrentam a ameaça da fome. A situação é particularmente grave no norte, onde o Programa Mundial de Alimentos suspendeu a distribuição de ajuda devido aos combates e à violência que assolam a região.

A escassez de alimentos também ameaça provocar uma explosão na mortalidade infantil em Gaza, onde uma a cada seis crianças com menos de dois anos está gravemente desnutrida, de acordo com o Unicef.

