Palestinos recusarão plano de trégua se Israel não se retirar da Faixa de Gaza, diz Jihad Islâmica

(Sputnik) - A resistência palestina não aceitará qualquer proposta de trégua que não inclua um cessar-fogo israelense, a retirada de seu exército da Faixa de Gaza e a reconstrução do enclave, disse Ismail al-Sandawi, representante do movimento Jihad Islâmica Palestina, à Sputnik.

"A resistência palestina não aceitará propostas de trégua sem um cessar-fogo israelense, a retirada do exército de Gaza e sua reconstrução", afirmou al-Sandawi, ressaltando que a trégua deve ser "abrangente e permanente". >>> SAIBA MAIS: Netanyahu rejeita proposta de cessar-fogo e insiste em "vitória total" em Gaza

A condição da resistência palestina é que deve haver garantias de que esta trégua será abrangente, levando a um cessar-fogo, bem como uma troca de prisioneiros, pois a resistência busca proteger o povo, disse o representante.

"Os países garantidores são os EUA, Egito e Catar, e há informações de que Rússia e Turquia também se tornarão [garantidores]", acrescentou.

