Pandemia do coronavírus já mata mais de mil pessoas por dia em todo o mundo, diz OMS

247 - A pandemia resultante do avanço do novo coronavírus já registra mais de mil mortes por dia e o total de vítimas fatais em todo mundo já se aproxima de 10 mil, segundo boletim divulgado neste sábado (21) pela Organização Mundial de Saúde (OMS). De acordo com o boletim, já foram registradas 1.061 mortes em único dia e o total de óbitos acumulado desde o início da pandemia chega a 9.840.

Ainda conforme a OMS, três em cada quatro das 1.061 mortes foram registradas na Europa. Das novas mortes, somente 28 (2,6%) foram registradas em países da Ásia, onde a pandemia se originou. Em seguida, aparecem o Oriente Médio, com 14,2% das novas mortes, e o continente americano, com 5,4%.

A África segue como a região menos atingida, tendo informado somente uma nova morte nas 24 horas anteriores à divulgação do informe feito pela OMS.