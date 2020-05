Pandemia do novo coronavírus pode colocar 86 mi de crianças na pobreza

247 - A pandemia do novo coronavírus poderá colocar mais de 86 milhões na pobreza até o final deste ano, aponta um estudo elaborado pela ONG Save the Children e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Caso a análise seja confirmada, o mundo terá 672 milhões de crianças na pobreza, número 15% maior que o registrado em 2019.

Ainda segundo o levantamento, feito com base em dados e projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, além de dados demográficos de cem países, quase 2/3 das crianças afetadas pela pobreza vivem no sul da Ásia e na África Subsaariana, mas o crescimento do problema afetaria principalmente a Europa e a Ásia Central.

"A magnitude das dificuldades financeiras que as famílias enfrentam ameaça o progresso obtido durante anos para reduzir a pobreza infantil", disse, diretora do Unicef, citada no comunicado de imprensa.

