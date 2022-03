Pão, açúcar, gasolina: preços disparam na Rússia após série de sanções

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Os impactos na economia russa indicam os efeitos que a guerra na Ucrânia causará no mundo. Nenhum conflito desse tipo se restringe ao front. Ao que tudo indica, vai doer no bolso.

Nas terras comandadas por Vladimir Putin os preços estão em disparada após uma série de sanções econômicas de países do Ocidente.

A inflação, que é o aumento geral dos preços, está em alta. O rublo, moeda oficial, desvalorizada. Isso sem abordar a crise no setor do petróleo com os embargos contra o óleo produzido no país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles .

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE