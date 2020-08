Papa alerta para impacto da pandemia na vida de trabalhadores

"Sem trabalho, as famílias e a sociedade não podem seguir em frente. Vamos rezar por isto, porque é e será um problema do pós-pandemia", disse o Pontífice neste domingo edit

(ANSA) - O papa Francisco alertou neste domingo (2) para o impacto da crise econômica gerada pela pandemia do novo coronavírus Sars-CoV-2 sobre a vida dos trabalhadores, fazendo um apelo por um compromisso conjunto entre líderes políticos para que a retomada do emprego.

"Espero que, com o compromisso convergente de todos os líderes políticos e econômicos, o trabalho seja relançado: sem trabalho, as famílias e a sociedade não podem seguir em frente. Vamos rezar por isto, porque é e será um problema do pós-pandemia", disse o Pontífice, após a oração do ângelus.

Durante a cerimônia na praça São Pedro, o argentino demonstrou sua preocupação com "a pobreza e a falta de trabalho". "É preciso muita solidariedade e criatividade para resolver esse problema", acrescentou.

Mais cedo, Francisco já havia dito que "o caminho da fraternidade é essencial para enfrentar a pobreza e o sofrimento deste mundo, especialmente neste momento, grave".

Na homilia da missa dominical, o líder religioso ressaltou que "a compaixão, a ternura que Jesus mostrou às multidões não é sentimentalismo, mas a manifestação concreta do amor que cuida das necessidades das pessoas".

Com base na mensagem, ele desafiou todos os fiéis a viverem esta compaixão, que diz respeito a "assumir as dores dos outros".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.