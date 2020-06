Papa celebra missa de Corpus Christi na Basílica de São Pedro no domingo

Francisco vai presidir a missa no Altar da Cátedra da Basílica com a presença de 50 fiéis. A celebração por ocasião de Corpus Christi começa às 9h45 no horário italiano (4h45 no horário de Brasília), com transmissão ao vivo do Vatican News em português edit

Do Vatican News - No próximo domingo, 14 de junho, o Papa Francisco vai presidir a missa por ocasião da Solenidade de Corpus Christi no Altar da Cátedra da Basílica de São Pedro. Cerca de 50 fiéis irão participar da celebração que começa às 9h45 no horário italiano (4h45 no horário de Brasília), com transmissão ao vivo do Vatican News e comentários em português.

A cerimônia se conclui com a exposição do Santíssimo Sacramento e a bênção eucarística concedida pelo Pontífice, assim como aconteceu durante as missas transmitidas via streaming ao mundo, diariamente, de 9 de março a 17 de maio. Nesse período, a Itália e outros países não podiam realizar as celebrações com a participação dos fiéis por causa da pandemia.

