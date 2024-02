Papa condena antijudaísmo e antissemitismo em meio a nova onda de ataques contra judeus

Apoie o 247

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O Papa Francisco condenou todas as formas de antijudaísmo e antissemitismo, rotulando-as como um “pecado contra Deus”, depois de notar um aumento nos ataques contra judeus em todo o mundo.

“(A Igreja) rejeita toda forma de antijudaísmo e antissemitismo, condenando incontestavelmente todas as manifestações de ódio contra os judeus e o judaísmo como um pecado contra Deus”, escreveu o pontífice em uma carta à população judaica de Israel datada de 2 de fevereiro e divulgada hoje.

“Junto com vocês, nós, católicos, estamos muito preocupados com o terrível aumento dos ataques contra os judeus em todo o mundo. Esperávamos que ‘nunca mais’ seria uma máxima ouvida pelas novas gerações”, acrescentou.

O Papa observou que as guerras e as polarizações estão aumentando em todo o mundo em uma espécie de “guerra mundial fragmentada” que impacta a vida de muitas populações.

Francisco, 87 anos, condenou o ataque do Hamas em 7 de outubro no sul de Israel. Também disse em diversas ocasiões que era necessária uma solução de dois Estados para pôr fim ao conflito.

Na carta, o Papa apelou novamente à libertação dos reféns que ainda estão detidos por militantes.

Ele disse ainda que seu coração estava partido ao ver o conflito na Terra Santa e a divisão e o ódio decorrentes dessa guerra, acrescentando que o mundo estava olhando para o desenrolar dos acontecimentos com “apreensão e dor”.

O Papa reforçou à comunidade judaica sua proximidade e carinho, “particularmente (para com aqueles) consumidos pela angústia, dor, medo e até raiva”, repetindo o seu apelo ao fim da guerra.

Francisco disse que rezou pela paz. “O meu coração está próximo de vós, da Terra Santa, de todos os povos que nela habitam, israelenses e palestinos, e rezo para que o desejo de paz prevaleça em todos”.

(Reportagem de Giulia Segreti)

