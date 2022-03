Papa critica países que ampliaram gastos militares em meio à guerra na Ucrânia: 'loucos'

"Senti-me envergonhado quando li que um grupo de países se comprometeu a gastar 2% do PIB com a compra de armas para responder ao que está acontecendo", disse Francisco edit

247 com Ansa - O papa Francisco criticou o anúncio feito por diversos países ocidentais de que irão aumentar seus gastos militares para até 2% do PIB (produto interno bruto) em função da guerra na Ucrânia. "Senti-me envergonhado quando li que um grupo de países se comprometeu a gastar 2% do PIB com a compra de armas para responder ao que está acontecendo. Loucos”, disse Francisco de acordo com a agência Ansa.

"A história dos últimos 70 anos demonstra que nunca faltaram guerras regionais, por isso eu disse que estávamos em uma terceira guerra mundial fatiada, até chegarmos nesta, que tem uma dimensão maior e ameaça o mundo inteiro. Mas o problema de base é o mesmo: o mundo continua sendo governado como um xadrez onde os poderosos estudam os movimentos para estender seu predomínio", acrescentou o pontífice.

A crítica do líder religioso acontece poucos dias depois que vários países integrantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) anunciarem a ampliação dos gastos militares.

