Papa diz que 'ideologia de gênero' é um dos maiores perigos da atualidade

247 - O Papa Francisco afirmou nesta sexta-feira (1) que a ‘ideologia de gênero’ como um dos perigos mais ‘feios’, que, segundo o pontífice, ‘anula as diferenças’ entre homens e mulheres.

"É muito importante que haja este encontro entre homens e mulheres, porque hoje o perigo mais feio é a ideologia de gênero, que anula as diferenças. Pedi para fazer estudos sobre essa ideologia ruim do nosso tempo. Cancelar a diferença é cancelar a humanidade. Homem e mulher, porém, vivem uma 'tensão' fecunda", disse ele no encontro "Homem-Mulher, imagem de Deus", no Vaticano.

De acordo com o Papal, é necessário valorizar a 'dimensão antropológica de cada vocação' para chegar a uma 'verdade elementar e fundamental' na vida das pessoas. "Há uma tendência a esquecer ou obscurecer essa realidade, com o risco de reduzir o ser humano apenas às suas necessidades materiais".

