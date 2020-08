Papa emérito Bento XVI está em situação “extremamente frágil”, afirma imprensa alemã

247 – O papa emérito Bento XVI, de 93 anos, sofre com uma doença infecciosa no rosto e está em estado “extremamente frágil”, segundo o jornal regional da Alemanha “Passuer Neue Presse”. O religioso se encontrou no sábado (1º) em Roma com Peter Seewald, biógrafo citado na matéria. A reportagem é do portal G1.

Bento XVI sofre de erisipela no rosto, uma doença que provoca infecção da camada superficial da pele, caracterizada por feridas vermelhas e dor intensa, informa o jornal.

"Sua capacidade intelectual e a memória não foram afetadas, mas sua voz é quase inaudível", afirma o Passauer Neue Presse. O papa emérito está em situação extremamente frágil, informa Seewald. "Durante o encontro, o papa emérito, apesar da doença, se mostrou otimista e afirmou que, se a força retornar, ele poderia pegar sua caneta novamente", acrescentou.

