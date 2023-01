Papa expressa preocupação com crise no Brasil após ataques terroristas

Pontífice também citou 'enfraquecimento da democracia' no mundo edit

Apoie o 247

ICL

Ansa - O papa Francisco expressou nesta segunda-feira (9) preocupação com os episódios de violência emocionados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Brasília no último domingo (8).

"Penso nas várias crises políticas em diversos países do continente americano, com sua carga de tensão e formas de violência que agravam os conflitos sociais", disse o líder da Igreja Católica em um discurso para o corpo diplomático no Vaticano.

"Penso especialmente no que horas aconteceu recentemente no Peru e, nas últimas, no Brasil, e na situação preocupante no Haiti", acrescentou.

No mesmo discurso, o pontífice expressou sua preocupação com o "enfraquecimento da democracia" em muitas partes do mundo. “Em várias áreas, um sinal de enfraquecimento da democracia é dado pelas crescentes polarizações políticas e sociais, que não ajudam a resolver os problemas urgentes dos cidadãos”, afirmou.

Na noite anterior, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) já havia dito "perplexa" com os "atos antidemocráticos" em Brasília, definindo como "vândalos" os bolsonaristas que invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto.

"A presidência da CNBB pede serenidade, paz e a imediata cessação dos ataques criminosos ao Estado Democrático de Direito", declarou a entidade episcopal, acrescentando que os organizadores da insurreição devem ser "responsáveis ​​com os rigores da lei".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.