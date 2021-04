Papa Francisco aparece de surpresa em centro de vacinação para sem-tetos

O Sumo Pontífice fez uma visita a um centro de vacinação para sem-tetos na capital italiana, Roma. Ele estava com máscara e em breve fala agradeceu o trabalho dos profissionais da saúde edit

247 - Em visita que não estava na agenda oficial de eventos desta Sexta-feira Santa, que acontece com restrições a fiéis no Vaticano, o Papa Francisco foi a um centro de vacinação para sem-tetos.

O líder da Igreja Católica, de 84 anos, vestia máscara e agradeceu pelo trabalho dos profissionais da saúde.

Francisco, que já recebeu as duas doses da vacina contra o coronavírus, disse no começo do ano que a vacinação "não é opção, é ação ética".

A presença do Papa gerou uma aglomeração – o que não é recomendado por médicos e sanitaristas neste momento da pandemia, informa o G1.

