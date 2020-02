Papa Francisco cancela compromisso após 'leve indisposição'

ANSA - O papa Francisco decidiu cancelar um compromisso na manhã desta quinta-feira (27) por conta de uma "leve indisposição", segundo o diretor da Sala de Imprensa do Vaticano, Matteo Bruni.

Com isso, o Pontífice não participará da liturgia penitencial prevista no início do período de Quaresma com o clero e também não realizará as confissões dos padres na Basílica Romana de San Giovanni in Laterano, em Roma.

"Na verdade, o Papa não vai a Laterano por uma leve indisposição, pela qual ele preferiu permanecer nos ambientes próximos a Santa Marta", explicou Bruni à ANSA.

De acordo com o porta-voz da Santa Sé, as outras reuniões previstas para acontecerem durante o dia serão realizadas regularmente.

Desde ontem, durante a audiência geral na praça São Pedro, Francisco já havia apresentado sinais de indisposição, como voz fraca e rouca, respiração cansada e tosse, principalmente na procissão entre a igreja de Sant-Anselmo all'Aventino e a Basílica de Santa Sabina.