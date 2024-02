Papa Francisco cancela compromissos por 'leve gripe'

Apoie o 247

ANSA - O papa Francisco cancelou seus compromissos para este sábado (24) devido a “um leve estado gripal”, segundo um comunicado do Vaticano, acrescentando que a medida foi adotada “por precaução”.

O Angelus de domingo (25), por enquanto, está mantido. Através do X (antigo Twitter), o pontífice falou sobre o período da quaresma: “Para que seja concreta, o primeiro passo é querer ver a realidade. Hoje, o grito de tantos irmãos e irmãs oprimidos chega ao céu. Perguntemo-nos: ele também nos alcança? Nos abala? Nos comove?”.

Francisco também enviou um discurso que havia preparado para os diáconos de Roma que se preparam para o sacerdócio, pedindo que sejam “fiéis cooperadores".

"Cantores, em resumo, não solistas; irmãos no presbiterado e padres para todos, não para o próprio grupo; ministros sempre em formação perpétua, sem nunca pensar em ser autônomos e autossuficientes”, explicou.

“Quão importante é continuar a formação hoje, e não sozinhos, mas sempre em contato com aqueles que, chamados para acompanhá-los, percorreram mais caminho no ministério; e fazê-lo com abertura de coração, para não ceder à tentação de gerir a vida por conta própria, tornando-se assim presas fáceis das mais variadas tentações", concluiu o papa Francisco.

