Papa Francisco chama aborto de "assassinato"

247 - Durante voo de volta da Eslováquia nesta quarta-feira (15), o Papa Francisco se colocou contra o direito de escolha das mulheres e tachou o aborto como "assassinato", segundo o jornal O Globo.

Em declaração a jornalistas, o pontífice criticou, no entanto, a retaliação de bispos católicos dos Estados Unidos ao presidente do país, Joe Biden, que é a favor da legalização do aborto, prevista em lei desde 1973 nos EUA. Tais bispos negam a comunhão ao presidente norte-americano.

'A comunhão não é um prêmio para os perfeitos. A comunhão é um dom, a presença de Jesus e de sua Igreja", falou.

