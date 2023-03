Papa Francisco cogita realizar viagem para Moscou

Apoie o 247

Buenos Aires (Tass) – Uma viagem a Moscou não é impossível, disse o Papa Francisco em entrevista ao jornal argentino La Nacion.

"Isso não é impossível. Esperamos poder fazer isso. Gostaria de chamar a atenção para o fato de que não há promessas. Não fechei esta porta", disse o pontífice na entrevista.

Ao mesmo tempo, o chefe da Igreja Católica Romana expressou dúvidas sobre a possibilidade de um encontro bilateral entre o presidente russo, Vladimir Putin, e seu colega ucraniano, Vladimir Zelensky, sob os auspícios do Vaticano. "No entanto, é possível um encontro internacional sobre este tema, um encontro de delegados de todo o mundo", afirmou. O Vaticano está trabalhando nessa direção, observou o Pontífice. [O Vaticano tem] nenhuma fórmula de paz, o serviço de paz está em vigor", acrescentou o Papa Francisco.

O Papa Francisco disse repetidamente anteriormente que sua viagem a Kiev só é possível com a condição de visitar Moscou. O Pontífice disse que está aberto para um encontro com os dois presidentes, da Rússia e da Ucrânia, a caminho da viagem apostólica à África no início de fevereiro.

