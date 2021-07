Papa Francisco continuará internado por alguns dias, diz Vaticano

Reuters - O papa Francisco completou o tratamento pós-cirúrgico mas permanecerá no hospital por mais alguns dias para fazer os ajustes finais de medicação e reabilitação, informou o Vaticano nesta segunda-feira (12).



Quando o papa deu entrada no hospital em 4 de julho para ter parte de seu cólon removido, o Vaticano disse que ele ficaria internado por cerca de sete dias, caso não ocorressem complicações."Sua Santidade, o papa Francisco passou um dia (domingo) tranquilo e completou seu tratamento pós-operatório", disse o porta-voz Matteo Bruni em seu comunicado diário sobre o estado de saúde do papa.



"Para ajustar sua terapia de medicação e de reabilitação, o Santo Padre permanecerá hospitalizado por mais alguns dias", disse ele no comunicado em italiano.



Bruni disse que antes de o papa fazer um pronunciamento público no domingo da varanda do hospital Gemelli, ele visitou crianças em uma ala voltada ao tratamento de câncer. Algumas delas ficaram ao lado dele na varanda.



Após o pronunciamento, disse Bruni, o papa visitou outros pacientes e membros da equipe médica.

O papa ficou na varanda por cerca de 10 minutos enquanto fazia o pronunciamento no domingo e pareceu estar em boa condição geral, embora sua voz estivesse rouca. O Vaticano posteriormente divulgou fotos de Francisco sendo levado em uma cadeira de rodas para visitar médicos e outros pacientes.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.