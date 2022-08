Papa Francisco expressa condolências pela morte de Darya Dugina

Apoie o 247

ICL

TASS - O Papa Francisco expressou condolências pela morte da russa Darya Dugina, chamando-a de "vítima inocente".



"Penso na pobre menina que foi explodida por uma bomba colocada debaixo do banco do carro em Moscou. Os inocentes pagam o preço da guerra", disse o pontífice nesta quarta-feira em uma audiência coletiva, segundo a agência de notícias ANSA.



Francisco disse que voltou seus pensamentos para a Rússia e a Ucrânia naquele dia. "Rezo para que ela, a Mãe de Deus, olhe para esses dois amados países e os leve à paz de que todos precisamos desesperadamente", disse ele.



O pontífice mais uma vez condenou aqueles que ganham dinheiro vendendo armas. "Eles (os traficantes de armas - TASS) são criminosos que matam a humanidade", observou o papa, lembrando outros conflitos, incluindo os do Iêmen e da Síria.



Na noite de 20 de agosto, um dispositivo explosivo explodiu em um carro Toyota Land Cruiser em uma estrada perto da vila de Bolshiye Vyazyomy, na região de Moscou. O carro pegou fogo. Como foi descoberto mais tarde, o dispositivo explosivo havia sido plantado sob o piso do veículo do lado do motorista. Dugina, que dirigia o carro, morreu no local. O Centro de Relações Públicas do Serviço Federal de Segurança da Rússia disse à TASS que o assassinato foi resolvido. Foi preparado pelos serviços especiais ucranianos, o autor foi a cidadã ucraniana Natalia Vovk.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.