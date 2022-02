Papa Francisco liga para presidente da Ucrânia e expressa "dor profunda" por conflito

Apoie o 247

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco ligou para o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, neste sábado e expressou sua "mais profunda dor" pelo sofrimento do país, disse a embaixada da Ucrânia no Vaticano.

A embaixada anunciou a conversa em um tuíte e um funcionário da embaixada disse à Reuters que a conversa ocorreu nesta tarde, mas não pode divulgar mais detalhes.

