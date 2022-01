Papa Francisco pede fim da violência contra a mulher em 1ª missa do ano

Apoie o 247

247 - O Papa Francisco celebrou sua primeira missa do ano na manhã deste sábado (1º), na basílica de São Pedro. Em uma celebração dedicada a Maria, ele pregou o fim da violência contra a mulher. Segundo o pontífice, "ferir uma mulher é um ultraje contra Deus".

"Enquanto as mães doam a vida e as mulheres protegem o mundo, precisamos fazer de tudo para promover as mães e tutelar as mulheres. Quanta violência existe contra as mulheres! Chega! Ferir uma mulher é ultrajar Deus, que pegou a humanidade de uma mulher, não de um anjo, não diretamente, mas sim de uma mulher", disse. Francisco também afirmou que as "mães sabem superar obstáculos e conflitos e infundir paz".

O Papa ainda reforçou que o mundo ainda vive tempos "incertos e difíceis" em razão da pandemia e "da crise ecológica, das injustiças e dos desequilíbrios econômicos planetários".

