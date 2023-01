Papa Francisco pede paz entre Israel e Palestina

Apoie o 247

247 - O Papa Francisco exortou Israel e a Palestina a buscar caminhos para a paz em seus territórios e denunciou os recentes confrontos que causaram a morte de palestinos e judeus, informa a Telesur.

“Faço um apelo aos dois governos e à comunidade internacional para que encontrem, imediatamente e sem demora, outros caminhos, que incluam o diálogo e a busca sincera da paz”, declarou Francisco ao se dirigir aos fiéis reunidos na Praça de São Pedro, no Vaticano.

O Papa Francisco também exortou a comunidade internacional a encontrar "sem demora" outros caminhos que incluam o diálogo para deter a "espiral da morte" em ambos os territórios.

As declarações do pontífice ocorrem no momento em que as forças de ocupação israelenses lançam numerosos ataques a territórios árabes que deixaram dezenas de mortos e feridos nas últimas semanas.

Além disso, as autoridades israelenses continuam a construir assentamentos judaicos ilegais nos territórios ocupados.

O líder católico exortou as partes a realizar uma "busca sincera pela paz" e pediu à comunidade internacional que colabore através de canais como o diálogo.

O chefe do Estado do Vaticano disse: "A espiral da morte que aumenta dia a dia não faz mais do que extinguir os poucos vislumbres de confiança que existem entre os dois povos".

"É com grande dor que recebo as notícias vindas da Terra Santa, em particular da morte de 10 palestinos, incluindo uma mulher, mortos durante as ações militares antiterroristas israelenses na Palestina", disse Francisco.

Ele também lamentou o que aconteceu perto de Jerusalém na noite de sexta-feira, quando 7 judeus israelenses foram mortos por um palestino e três ficaram feridos quando saíam de uma sinagoga.

Por isso, o Papa pediu "aos dois governos e à comunidade internacional que encontrem sem demora outros caminhos, incluindo o diálogo e a busca sincera da paz", e recordou que "desde o início do ano, dezenas de palestinos morreram em confrontos com o exército israelense.

