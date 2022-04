Papa Francisco pela primeira vez critica implicitamente Putin pela Ucrânia

Apoie o 247

Reuters - O papa Francisco pela primeira vez criticou implicitamente o presidente Vladimir Putin pela invasão da Ucrânia pela Rússia, dizendo neste sábado (2) que um "potentado" está fomentando conflitos por interesses nacionalistas.



Moscou diz que a ação que lançou em 24 de fevereiro é uma "operação militar especial" projetada não para ocupar território, mas para desmilitarizar e "desnazificar" seu vizinho. Francisco já rejeitou essa terminologia, chamando-a de "guerra".



"Do leste da Europa, da terra do nascer do sol, as sombras escuras da guerra agora se espalharam. Pensávamos que invasões de outros países, lutas de rua selvagens e ameaças atômicas eram lembranças sombrias de um passado distante", disse o papa. em um discurso às autoridades maltesas, depois de chegar à nação insular do Mediterrâneo para uma visita de dois dias.



"No entanto, os ventos gelados da guerra, que trazem apenas morte, destruição e ódio em seu rastro, varreram poderosamente a vida de muitas pessoas e afetaram a todos nós", disse ele.

“Mais uma vez, algum potentado, tristemente apanhado em reivindicações anacrônicas de interesses nacionalistas, está provocando e fomentando conflitos, enquanto as pessoas comuns sentem a necessidade de construir um futuro que será compartilhado ou não será”, disse ele.

Francisco fez o disrcurso sentado, pela primeira vez em suas 36 viagens ao exterior. Uma crise de dor no joelho o forçou a usar um elevador de carga para embarcar no avião em Roma e desembarcar em Valletta - para evitar "tensão desnecessária", disse o porta-voz do Vaticano Matteo Bruni. .

O papa, que mancava enquanto caminhava no palácio presidencial, já condenou veementemente o que chamou de "agressão injustificada" e denunciou "atrocidades" na guerra.

"A noite da guerra"

Mas ele só se referiu diretamente à Rússia em orações, como durante um evento global especial pela paz em 25 de março.

"Agora, na noite da guerra que caiu sobre a humanidade, não deixemos que o sonho de paz se esvai!" disse ele no sábado.

Ele voltou a criticar a indústria de armamentos e expressou aflição com o enfraquecimento do entusiasmo pela paz que surgiu após a Segunda Guerra Mundial, dizendo que o choque de interesses e ideologias "reemergiu poderosamente nas seduções da autocracia, novas formas de imperialismo (e) agressividade generalizada ."

Mais cedo, perguntado por um repórter em seu avião se estava considerando um convite para visitar Kiev, o papa respondeu: "Sim, está sobre a mesa". Ele não deu mais detalhes.

Francisco foi convidado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, pelo prefeito de Kiev, Vitaliy Klitschko, pelo arcebispo major Sviatoslav Shevchuk, da Igreja Católica de rito bizantino da Ucrânia, e pelo embaixador da Ucrânia no Vaticano, Andriy Yurash.

Ele falou ao telefone com Zelenskiy e Shevchuk.

Francisco também condenou a corrupção em Malta, onde alegações de corrupção, irregularidades financeiras e nepotismo dominaram a narrativa política da ilha durante grande parte da última década.

"Que vocês sempre cultivem a legalidade e a transparência, que permitirão a erradicação da corrupção e da criminalidade", disse.

