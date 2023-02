Papa Francisco prega respeito por todas as línguas e culturas no centro do esforço de paz na Ucrânia

Apoie o 247

MOSCOU, 28 de fevereiro (Sputnik) - O papa Francisco delineou sua visão para acabar com o conflito na Ucrânia, que coloca a inclusão e o respeito por todas as línguas e culturas no centro do esforço de paz, disse à Sputnik um clérigo familiarizado com o texto.



O pontífice se ofereceu no ano passado para mediar entre a Rússia e a Ucrânia. Leonid Sevastyanov, líder de uma seita russa que se comunica regularmente com o papa, disse à Sputnik no início deste mês que o papa de 86 anos estava pronto para viajar a Moscou e Kiev para ajudar os países a encerrar o conflito.



"A reconciliação e o perdão mútuo são a principal virtude cristã. A Santa Sé e o Vaticano são uma plataforma de negociação para todos... O objetivo das negociações é uma paz duradoura e justa para todos", disse Sevastyanov à Sputnik na segunda-feira.



Sevastyanov, chefe da União Internacional dos Velhos Crentes, que é uma seita de dissidentes religiosos ortodoxos russos, disse que o plano do papa descrevia as negociações como um meio de alcançar a paz, e a inclusão e a cooperação como seu objetivo final.



"Rússia, Ucrânia e Europa fazem parte de um mundo inclusivo para todos! Em vez de uma guerra, deve haver cooperação e esforços para criar um espaço socioeconômico justo compartilhado. Qualquer cultura, idioma, etnia e religião deve ser protegida e respeitada", citou Sevastyanov, com base no plano do papa.



O clérigo russo disse que as partes em conflito deveriam interromper o ataque e sentar-se à mesa de negociações para encontrar uma solução ganha-ganha que fizesse com que todos se sentissem respeitados. O plano também sugere que as entregas de armas para todas as partes devem parar.

