Papa Francisco "soube com pesar" de relatório de abuso por clérigos franceses, diz Vaticano

Apoie o 247

Clube de Economia

Reuters - O papa Francisco "soube com pesar" sobre o conteúdo de uma investigação de abuso sexual na Igreja Católica francesa, disse um comunicado do Vaticano nesta terça-feira (05).

"Em primeiro lugar, seus pensamentos vão para as vítimas, com grande pesar, por suas feridas", diz o comunicado, acrescentando que o papa também sentiu gratidão pela coragem que as vítimas demonstraram ao denunciar o que haviam passado.

"(Seus pensamentos dirigem-se à) Igreja da França, para que, consciente desta terrível realidade... possa embarcar no caminho da redenção", acrescenta o comunicado.

PUBLICIDADE

Clérigos católicos franceses abusaram sexualmente de mais de 200 mil crianças nos últimos 70 anos, revelou uma grande investigação divulgada nesta terça-feira. Seus autores acusaram a Igreja Católica de fazer vista grossa por tempo demais.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE





PUBLICIDADE