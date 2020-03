Papa Francisco testa negativo para o novo coronavírus

O primeiro teste realizado pelo Papa Francisco, no começo deste mês de março, deu negativo. Todos os secretários que tiveram contato com o líder religioso foram submetidos a exames edit

O Papa Francisco testou negativo para o coronavírus no dia 3 de março deste ano, após apresentar os sintomas da Covid-19. Nesta quinta (26), o novo exame realizado pelo líder religioso também descartou a hipótese de contágio. A informação foi divulgada pelo jornal italiano Il Messaggero, e a reportagem é do portal UOL.

Uma pessoa que mora no Vaticano com o Papa está infectado pela Covid-19, motivando a realização do segundo exame pelo líder religioso.

O jornal italiano Il Messaggero apontou que todos os secretários que tiveram contato com o Papa Francisco foram submetidos a testes. Os exames resultaram negativo para a doença.