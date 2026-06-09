Papa Leão XIV se reúne com Bad Bunny durante visita à Espanha

247 - O Papa Leão XIV se reuniu com o cantor porto-riquenho Bad Bunny na segunda-feira (8), durante sua passagem por Madri, na Espanha. A informação foi confirmada oficialmente pelo Vaticano, segundo relato divulgado pela Sala Stampa da Santa Sé.

Segundo o SBT News, o artista participou do encontro acompanhado de familiares e pessoas próximas. Antes de deixar o estádio Santiago Bernabéu, Bad Bunny recebeu uma breve saudação do pontífice.

A visita do cantor à capital espanhola ocorre em meio a uma série de dez apresentações realizadas no estádio Riyadh Air Metropolitano. Os shows integram a nova turnê internacional do artista e têm atraído milhares de admiradores à cidade nas últimas semanas.

Encontro em Madri

O Papa Leão XIV esteve em Madri para cumprir compromissos pastorais e participar de atividades ligadas à Igreja Católica durante sua visita à Espanha. Entre os eventos da agenda estiveram uma missa celebrada na Praça Cibeles e encontros com jovens.

A coincidência entre a presença do pontífice e a temporada de apresentações de Bad Bunny na cidade alimentou especulações sobre um possível encontro entre os dois. Apesar da confirmação da reunião, o Vaticano não divulgou informações sobre o conteúdo da conversa nem revelou a duração do encontro.