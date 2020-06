Papa não cita Brasil, mas lamenta "país" que tem 1 morte por minuto

(ANSA) - O papa Francisco lamentou neste domingo (7), durante a oração do Angelus, as mortes pelo novo coronavírus na América Latina e, sem citar o nome do Brasil, destacou a gravidade da situação sanitária no país.

Ao falar que o pico mais agudo da pandemia foi superado pela Itália, o Pontífice destacou que "infelizmente, em outros países, o vírus ainda está fazendo muitas vítimas". "Na última sexta-feira, em um país, houve uma morte por minuto! Terrível", disse o líder católico em referência aos casos registrados no país.

Naquele momento, o Brasil tinha 35.026 mortes confirmadas e 645.771 casos. Francisco ainda falou que a América Latina agora é o epicentro da pandemia de covid-19 e rezou para todos os que sofrem com a doença. "Desejo exprimir a minha proximidade àquelas populações, aos doentes e aos seus familiares, e a todos aqueles que estão buscando uma cura. Com a nossa oração, vamos avançar", pontuou.

