Papa pede desculpas por escolas indígenas canadenses: 'mal deplorável'

Reuters - O papa Francisco pediu desculpas nesta segunda-feira, 25, aos nativos do Canadá pelo papel da Igreja nas escolas onde crianças indígenas foram abusadas, classificando a assimilação cultural forçada como um "mal deplorável" e "erro desastroso".

Falando perto de duas antigas escolas em Maskwacis, em Alberta, Francisco foi ainda mais longe, pedindo desculpas pelo apoio cristão à "mentalidade colonizadora" geral da época e pedindo uma "investigação séria" sobre as escolas para ajudar sobreviventes.

"Com vergonha e sem ambiguidade, peço humildemente perdão pelo mal cometido por tantos cristãos contra os povos indígenas", disse Francisco na cidade, cujo nome significa "colinas do urso" na língua nativa.

O papa, de 85 anos, que ainda usa cadeira de rodas e bengala por causa de uma fratura no joelho, está fazendo uma viagem de uma semana ao Canadá para cumprir uma promessa que fez às delegações indígenas que o visitaram no início deste ano no Vaticano, onde ele fez o pedido de desculpas inicial.

Líderes indígenas usando cocares de guerra feitos de penas de águia saudaram o papa como um chefe companheiro e o receberam com cânticos, tambores, danças e canções de guerra.

"Estou aqui porque o primeiro passo da minha peregrinação penitencial entre vocês é pedir novamente perdão, dizer mais uma vez que sinto muito", disse ele.

Ele estava se dirigindo aos grupos indígenas no Bear Park Pow-Wow Grounds, parte do território ancestral dos povos Cree, Dene, Blackfoot, Saulteaux e Nakota Sioux.

"Desculpe pela forma como, lamentavelmente, muitos cristãos apoiaram a mentalidade colonizadora dos poderes que oprimiam os povos indígenas. Sinto muito", disse ele durante o encontro com as Primeiras Nações, Metis e Inuit.

"Perante este deplorável mal, a Igreja ajoelha-se diante de Deus e implora o seu perdão pelos pecados de suas crianças".

DESTRUIÇÃO CULTURAL

Entre 1881 e 1996, mais de 150.000 crianças indígenas foram separadas de suas famílias e levadas para escolas residenciais. Muitas crianças passaram fome, foram espancadas e abusadas sexualmente em um sistema que a Comissão de Verdade e Reconciliação do Canadá chamou de "genocídio cultural".

"Peço perdão, em particular, pela forma como muitos membros da Igreja e de comunidades religiosas colaboraram nos projetos de destruição cultural e assimilação forçada promovidos pelos governos da época, que culminaram no sistema de escolas residenciais", disse o papa.

A descoberta dos restos mortais de 215 crianças em uma antiga escola residencial na Colúmbia Britânica no ano passado trouxe a questão à tona novamente. Desde então, os restos suspeitos de centenas de outras crianças foram encontrados em outras antigas escolas residenciais em todo o país.

Uma faixa vermelha com nomes de crianças desaparecidas foi levada diante do papa.

Wallace Yellowface, 78, sobrevivente de um internato da Pikanni Nation Reserve, no sul de Alberta, disse que a mensagem do papa era muito pequena e tarde demais para ele.

"É tarde para um pedido de desculpas, e acho que não vai me fazer muito bem", disse ele, acrescentando que ainda estava tentando descobrir o que aconteceu com sua irmã, que também frequentou uma escola residencial.

Antes de fazer seu discurso, Francisco, sentado em uma cadeira de rodas, rezou em um campo de cruzes no cemitério da paróquia católica indígena Nossa Senhora das Sete Dores e passou por um memorial de pedra sobre as duas escolas residenciais que existiam na área.

OS SOBREVIVENTES QUEREM MAIS

Sobreviventes e líderes de comunidades indígenas dizem que querem mais do que um pedido de desculpas. Eles também querem compensação financeira, a devolução de artefatos enviados ao Vaticano por missionários, apoio para levar à justiça um suposto abusador que agora vive na França e a divulgação de registros mantidos pelas ordens religiosas que administravam as escolas.

Alguns também pediram que a Igreja Católica renuncie às bulas papais do século 15, ou éditos, que justificavam a retirada de terras indígenas por poderes coloniais.

Francisco pediu "uma investigação séria sobre os fatos do que aconteceu no passado e para ajudar os sobreviventes das escolas residenciais a experimentar a cura dos traumas que sofreram".

Em janeiro, o governo canadense concordou em pagar C$ 40 bilhões (US$ 31,5 bilhões) para compensar as crianças das Primeiras Nações que foram tiradas de suas famílias.

A Conferência Canadense dos Bispos Católicos prometeu arrecadar 30 milhões de dólares canadenses para a revitalização da cultura e da língua e outras iniciativas. O fundo levantou C$ 4,6 milhões até agora.

