Papa pede fim do bloqueio ao trigo ucraniano

247 com agências internacionais - O papa Francisco pediu o levantamento do bloqueio às exportações de trigo da Ucrânia, dizendo que o grão não pode ser usado como uma “arma de guerra”.

Segundo o papa, o bloqueio que atinge portos na Ucrânia deveria ser levantado porque milhões de pessoas dependem do trigo proveniente do país, particularmente nos países mais pobres do mundo. Ele fez as declarações durante a audiência geral na Praça São Pedro.

A Rússia diz que não é responsável pelo bloqueio dos embarques, e culpa o exército ucraniano, alegando que este minou regiões do Mar Negro.

As forças militares russas não estão bloqueando os embarques de grãos da Ucrânia, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, na quarta-feira. Segundo ele, Moscou está disposta a encontrar maneiras de a Ucrânia retomar o embarque de grãos de seus portos, embora um acordo final não tenha sido alcançado.

Putin e Erdogan concordam que Turquia ajudará a limpar portos ucranianos de minas

O presidente russo, Vladimir Putin, e seu colega turco, Recep Tayyip Erdogan, concordaram que Ancara tentará ajudar na desminagem dos portos ucranianos, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, em entrevista coletiva nesta quarta-feira, encerrando sua visita à Arábia Saudita.



"Após a conversa que [o presidente russo Vladimir Putin manteve] com o presidente [turco] [Recep Tayyip] Erdogan, foi acordado que os homólogos turcos tentariam ajudar a organizar a desminagem dos portos ucranianos para liberar de lá os navios -- que foram feitos refém, de fato -- com as cargas necessárias para os países em desenvolvimento", disse Lavrov.

