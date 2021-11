Papa se reunirá com ortodoxos e refugiados em Chipre e Grécia

A visita ocorrerá entre os dias 2 e 6 de dezembro e será a terceira viagem internacional do líder católico em 2021, após as passagens pelo Iraque, em março, e por Hungria e Eslováquia, em setembro edit

(ANSA) - O Vaticano divulgou neste sábado (13) o programa oficial da viagem do papa Francisco ao Chipre e à Grécia, que será marcada por encontros com autoridades ortodoxas e refugiados.

A visita ocorrerá entre os dias 2 e 6 de dezembro e será a terceira viagem internacional do líder católico em 2021, após as passagens pelo Iraque, em março, e por Hungria e Eslováquia, em setembro.

Também será a segunda visita do Papa à Grécia, mas a primeira, em abril de 2016, se limitou à ilha de Lesbos, que na época estava no epicentro da crise migratória no Mediterrâneo. Na ocasião, Francisco voltou para o Vaticano com 12 refugiados sírios.

Desta vez, o programa oficial prevê nove discursos, um Angelus e duas homilias. O pontífice desembarca no Aeroporto Internacional de Lárnaca, a 50 quilômetros da capital do Chipre, Nicósia, por volta de 15h (horário local) de 2 de dezembro.

No mesmo dia, o Papa terá encontros com católicos cipriotas, com o presidente do país, Nicos Anastasiades, e com autoridades da sociedade civil e o corpo diplomático.

Em 3 de dezembro, ainda em Nicósia, Francisco faz uma visita de cortesia ao arcebispo ortodoxo do Chipre, Chrysostomos II, participa de uma reunião na Catedral Ortodoxa de Nicósia e celebra uma missa em um estádio. Além disso, faz uma oração ecumênica com migrantes em uma paróquia da cidade.

Com 1,2 milhão de habitantes, o Chipre tem uma população majoritariamente ortodoxa e é dividido entre a República do Chipre, de maioria étnica grega e integrante da União Europeia, e a República Turca do Chipre do Norte, que é reconhecida apenas pela Turquia.

A linha imaginária que separa esses dois territórios atravessa Nicósia, mas não está prevista nenhuma visita do papa à porção turca da capital.

Grécia - Francisco embarca para Atenas, capital da Grécia, na manhã de 4 de dezembro e no mesmo dia tem encontros com a presidente Katerina Sakellaropoulou, o premiê Kyriakos Mitsotakis e representantes da sociedade civil e do corpo diplomático.

Além disso, se reúne com Jerônimo II, primaz da Igreja da Grécia, com bispos, padres, seminaristas e catequistas católicos e com membros da Companhia de Jesus, ordem à qual Jorge Bergoglio pertence.

Já em 5 de dezembro, o Papa segue para um campo de refugiados na ilha de Lesbos e, na volta a Atenas, recebe uma visita de cortesia de Jerônimo II. Por fim, no dia 6, o pontífice se reúne com o presidente do Parlamento da Grécia, Konstantinos Tasoulas, e participa de um encontro com jovens.

A partida para Roma está programada para 11h30, e a chegada, para 12h35. A Grécia também é majoritariamente ortodoxa, o que reflete a estratégia do Papa de reforçar a união entre as diversas confissões cristãs.

Além disso, o país é porta de entrada para refugiados do Oriente Médio na UE, já que algumas de suas ilhas, como Lesbos, estão a poucas dezenas de quilômetros da Turquia. (ANSA).

