Paquistão: explosão na cidade de Quetta provoca 2 mortos e 10 feridos, segundo fontes policiais

Sputnik - O incidente ocorreu perto do hotel Serena, no centro da cidade. Uma motocicleta com um artefato explosivo improvisado foi utilizada para atingir uma caminhonete da Polícia de Balochistan, de acordo com as fontes.

As duas vítimas são policiais, entre os feridos se encontram vários agentes dessa força de segurança.

Os feridos foram levados para o Hospital Civil da cidade, informou o vice-inspetor-geral de Quetta, referindo que janelas de vários edifícios próximos foram quebradas devido à explosão.

