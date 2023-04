Paquistão lançará nova operação militar contra militantes islâmicos

Apoie o 247

ICL

ISLAMABAD, 7 Abr (Reuters) - O Paquistão planeja lançar uma nova operação nacional para erradicar militantes islâmicos, disse o comitê de segurança nacional nesta sexta-feira, em uma medida potencialmente cara para um país que já enfrenta crises econômicas e políticas.

Um analista disse que a operação também serviria de pretexto para o governo adiar as eleições provinciais que estava sob pressão para realizar no próximo mês.

O Paquistão corre o risco de dar calote em sua dívida, com um programa de resgate do Fundo Monetário Internacional parado desde novembro, enquanto uma batalha política contundente está sendo travada entre o governo e o ex-primeiro-ministro Imran Khan.

A última vez que lançou uma operação total contra militantes islâmicos foi em 2014, e custou ao país bilhões de dólares e resultou em mais de um milhão de pessoas deslocadas e centenas de mortos.

"A reunião concordou em lançar uma operação abrangente com toda a nação e o governo, que livrará o país da ameaça do terrorismo com vigor e determinação renovados", disse o comitê de segurança em um comunicado.

O Paquistão, um país com armas nucleares de 220 milhões de pessoas, viu um aumento nos ataques de militantes islâmicos nos últimos meses, principalmente desde que as negociações com o grupo militante Tehreek-e-Taliban Paquistão foram interrompidas no ano passado.

Este ano, o grupo e suas facções desencadearam uma onda de ataques, incluindo um atentado suicida em uma mesquita na cidade de Peshawar, no noroeste, que matou mais de 100 pessoas, a maioria policiais.

O comitê de segurança disse que realizou uma reunião na sexta-feira presidida pelo primeiro-ministro Shehbaz Sharif e com a presença da liderança militar do país, e formou um comitê para fazer recomendações sobre os detalhes das operações anti-militantes dentro de duas semanas.

A reunião foi convocada por Sharif um dia depois que ele e seus aliados realizaram uma votação parlamentar para rejeitar uma ordem da Suprema Corte de realizar eleições provinciais no próximo mês.

O governo sustentou que o agravamento da situação de segurança significa que as eleições provinciais teriam que ser adiadas.

PREMISSA PARA ATRASO

"As operações já estão em andamento... mas esta declaração será uma premissa para o governo dizer que não pode realizar eleições no meio de uma operação em todo o país", disse Zahid Hussain, autor de livros sobre militância no Paquistão. , disse à Reuters.

O tribunal já rejeitou o argumento do governo, mas a declaração do comitê de segurança de sexta-feira traz consigo o apoio fundamental das poderosas forças armadas do Paquistão.

"Esta é uma declaração muito bem elaborada. Ele (o governo) obtém o apoio dos militares sem que os militares dêem qualquer tipo de declaração política", acrescentou Hussain.

Os militares do Paquistão governaram o país por mais de 30 anos em seus 75 anos de história e continuam a exercer um enorme poder.

Os porta-vozes do governo e militares não responderam imediatamente aos pedidos de comentários da Reuters.

O ex-primeiro-ministro Khan tem pressionado por eleições em meio à crescente raiva do governo devido à alta inflação de décadas e uma desaceleração econômica paralisante enquanto tenta navegar pelas duras reformas econômicas apoiadas pelo FMI.

Khan disse na quinta-feira que a reunião do comitê foi convocada para usar a segurança como pretexto para atrasar as eleições, alertando que isso colocaria os militares contra o judiciário.

A crise política já afetou severamente a tomada de decisões econômicas. O ministro das Finanças do Paquistão citou a turbulência política doméstica como motivo para cancelar sua visita a Washington para participar das reuniões de primavera do FMI e do Banco Mundial.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.