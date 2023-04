Para a Rússia, a verdadeira democracia chegará com a multipolaridade

Apoie o 247

ICL

247 - A formação de uma multipolaridade baseada na soberania de todas as nações do mundo contribuirá para o desenvolvimento de uma sociedade democrática, disse nosábado (29), a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova.

A diplomata, que falava este sábado na Conferência Mundial sobre Multipolaridade que foi realizada em formato de videoconferência, acrescentou que é necessário um planeta livre de interferências nos assuntos internos de outros Estados,informa a Prensa Latina.

“Uma multipolaridade baseada na soberania genuína dos povos e na diversidade das civilizações não só ajudará a resolver os conflitos políticos, como não só construirá uma ordem justa para todos e cada um dos membros da comunicação internacional”, disse Zakharova.

Da mesma forma, exortou todos os participantes do evento a assumirem que acontecimentos como o de hoje “têm uma importante função sinérgica na construção de um sistema multipolar de relações internacionais”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.