Para enfrentar a pandemia, prefeito de município da Grande Buenos Aires aumenta imposto sobre bancos

247 - O prefeito progressista do município de Hurlingham, na Grande Buenos Aires, Juan Zabaleta, decidiu aumentar em 50% o imposto municipal sobre os bancos e demais entidades financeiras.

A medida se soma a muitas outras para debelar as consequências da herança da crise econômica e social herdadas do governo neoliberal de Maurício Macri e enfrentar os problemas decorrentes da pandemia de coronavírus, informa a Revista Fórum.

A medida foi anunciada em um vídeo, publicado pelo político nesta quarta-feira (13), em sua conta no Twitter, no qual ele aparece assinando o decreto e mandando um recado aos bancos com sucursais na cidade.

“As coisas têm ido muito bem para vocês, então, agora é hora de vocês fazerem um esforço em favor das políticas sociais, alimentares e de saúde”, enfatizou Zabaleta.

