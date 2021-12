Para mídia chinesa, a “democracia norte-americana” está gravemente doente

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - “O sistema democrático norte-americano, que é resultado da prática dos próprios Estados Unidos, tem suas especificidades e não é generalizado, nem perfeito”, apontou o relatório “O Estado de Democracia dos Estados Unidos”, que foi publicado neste domingo (5) no site do Ministério das Relações Exteriores da China.

Evidentemente, a “democracia norte-americana” ficou gravemente doente. Isso tornou a chamada “Cúpula da Democracia”, a ser realizada pelos EUA, ainda mais ridícula. Os políticos de Washington queriam se aproveitar da cúpula para aumentar a atratividade moral da “democracia norte-americana”. No entanto, o tiro saiu pela culatra, expondo a situação deteriorada da democracia no país e causando críticas de diferentes partes.

O que aconteceu nos EUA nos últimos dois anos? George Floyd, cidadão norte-americano negro, foi morto por um policial branco injustamente, o que provocou uma onda de protestos nos EUA sobre questões raciais. A pandemia da Covid-19 já deixou mais de 780 mil americanos mortos. A invasão do Capitólio nos Estados Unidos é considerada a maior mancha da história do constitucionalismo democrático do país.

Conforme um levantamento realizado pela emissora norte-americana CNN em setembro, 56% do público norte-americano considera que a democracia norte-americana está “sofrendo ataques”. Outra pesquisa feita pelo Pew Research Center revelou que 72% dos norte-americanos acham que os EUA jamais serão um “exemplo de democracia” para outros países.

Os EUA, antes conhecidos como o “farol da democracia”, estão enfrentando crises. Neste contexto, os políticos do país se preparam para a realização da “Cúpula da Democracia” com o objetivo de desviar os conflitos internos e reforçar sua influência no exterior, o que não obterá seus resultados previstos. O mundo também já está bastante ciente dos defeitos da democracia norte-americana e suas intenções de praticar a hegemonia no mundo usando a democracia como pretexto.

A democracia não é um ornamento decorativo ou panfleto de propaganda, mas um meio para resolver as questões da população. Para Washington, a melhor maneira para reparar a “democracia norte-americana” é endireitar os problemas sociais do país e colocar os interesses do povo em primeiro lugar, ao invés de realizar a “Cúpula da Democracia”, na qual vai fazer o papel de idiota.

