“Para o Ocidente, Israel é ‘modelo de sucesso’ na pandemia. Mas a custo de quem?”

Jornalista Nathália Urban criticou a forma como o combate à pandemia da Covid-19 em Israel é retratado de maneira positiva pela mídia tradicional. Para ela, os grandes veículos de comunicação ignoram o custo humano da alta imunização no país, que vem massacrando os palestinos. Assista na TV 247 edit

247 - A jornalista Nathália Urban criticou na TV 247 a maneira positiva como Israel é tratado pela mídia tradicional no que diz respeito ao combate à pandemia da Covid-19, já que o país é um dos que mais vacina no mundo . Ela ressalta que o avanço na imunização vem a custo da morte do povo palestino e a destruição da sua terra.

“Temos que lembrar que não é só uma guerra de um Davi contra Golias, mas é uma guerra que está custando muitas vidas palestinas. O que a mídia tradicional está mostrando desses últimos ataques? Um prédio numa área israelense semi-destruído, o jogador de futebol brasileiro que joga num time israelense falando ‘estou ouvindo um caça passar sobre minha casa, que assustador’. Mas, enquanto isso, estão lá as 65 crianças palestinas mortas na Faixa de Gaza, o território deles todo destruído, além de tudo mortes e pessoas que ficaram incapacitadas pelo resto da vida e que não têm nenhuma condição de sobrevivência”, disse Nathália.

“Sobre essa questão da pandemia, Israel anunciou que a partir de 1º de junho, eles vão levantar todas as restrições de saúde, porque a pandemia é considerada finita em Israel. Israel é considerado pelo Ocidente como o modelo de sucesso na pandemia, mas precisamos saber a custo de quem esse sucesso foi atingido”, completou a jornalista.

