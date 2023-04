Para onde vai a "desdolarização"?

Os EUA usaram anteriormente vários meios "financeiros" para sancionar e incitar a agitação, causando pânico no mercado e acelerando a perda de confiança edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Recentemente, a "desdolarização" atingiu um pico de popularidade no campo da opinião pública internacional. De acordo com estatísticas incompletas, os países que buscam diversificar as moedas nos acordos comerciais internacionais se espalharam pelos cinco continentes, incluindo Brasil, Malásia, Gana, Rússia, França e Austrália.

Pode ser visto pelas recentes notícias intensivas sobre "desdolarização" que as ações práticas estão todas concentradas no comércio internacional.

Em 1º de abril, a Índia anunciou a utilização da rupia indiana nos acordos comerciais com a Malásia. Em 31 de março, os membros da ASEAN aprovaram o plano de comércio de moeda local e concordaram em fortalecer o uso de moedas locais.

A "hegemonia do dólar" se reflete principalmente na porcentagem extraordinariamente alta de liquidação do dólar americano no comércio internacional. Através de sua capacidade de consumo extremamente alta, os Estados Unidos exportam dólares americanos para o mundo. Depois que outros países obtiverem dólares americanos no comércio, eles se mudarão para ativos denominados em dólares americanos, tais como títulos em dólares americanos, de modo que os dólares americanos retornarão parcialmente para a Reserva Federal.

Em 2000, os EUA foram responsáveis por 12,1% das exportações mundiais de mercadorias, sendo o maior parceiro comercial da maioria dos países em desenvolvimento, então, o dólar americano se tornou a única opção. Duas décadas depois, porém, este número caiu para 8,1%, e a proporção de bens exportados pelos países em desenvolvimento subiu para 45,9% do total global. Entre eles, os países do Brics desempenham um papel cada vez mais importante no comércio global, respondendo por 19,8% em uma participação global nas exportações de mercadorias. Diante da pressão, os EUA começaram a promover o protecionismo comercial e uma onda de anti-globalização.

Se antes os países que buscavam a "desdolarização" não ousavam agir imprudentemente devido ao medo de retaliação dos Estados Unidos, agora eles perceberam pelo menos duas coisas claramente:

Primeiro, os ativos em dólares americanos podem se tornar uma bomba relógio usada pelos Estados Unidos para atacar outros países a qualquer momento; segundo, a retaliação dos Estados Unidos não é intransponível. Estes países podem expandir sua autonomia e buscar ativamente a diversificação na alocação de ativos para manter sua própria segurança econômica.

A essência das finanças modernas é o comércio de crédito, e a confiança do mercado é um dos fatores centrais que afetam a estabilidade do mercado financeiro. Os EUA usaram anteriormente vários meios "financeiros" para sancionar e incitar a agitação, causando pânico no mercado e acelerando a perda de confiança.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.